伦敦火灾引发民众抗议 示威者冲进市政厅

（联合早报网讯）伦敦一座公寓楼发生火灾事故之后，越来越多的人开始质疑这是一场“人祸”。当地时间16日下午，数百名示威者在伦敦肯辛顿和切尔西市政厅外举行抗议活动，其中数十名示威者一度冲进市政厅。

中新社报道，抗议民众高呼“我们要正义”“我们要答案”等口号，在肯辛顿和切尔西市政厅门前的广场上示威，要求政府尽快查明火灾真相。数十名愤怒的示威者涌向市政厅，撞开大门冲进市政厅，与维持秩序的警察产生肢体冲撞。

示威活动的组织者曼苏尔表示，当地政府的领导人不愿出面与示威者对话，只是发表了一个书面声明。人们对政府给出的答复不满意，并对目前的情况感到沮丧。

英国《每日电讯报》的报道称，随着越来越多的人质疑失火公寓楼的装修材料和消防措施都存在严重问题，人们已经“化悲痛为愤怒”。

这场火灾已导致至少30人丧生，数十人失踪，警方预计死亡人数可能会进一步上升。伦敦警察局已成立调查小组，对火灾原因展开调查。警方表示，将调查是否有人在这次火灾事故中负有刑事责任。

英国女王伊丽莎白二世和威廉王子16日前往安置中心看望受灾民众，并向救援人员和志愿者表示感谢。

英国首相特雷莎·梅当天前往医院看望伤者，宣布拨款500万英镑用于购置应急物资。她表示，要对事故原因进行彻底调查，受灾民众提出的疑问需要得到回答。



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