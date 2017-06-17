面簿采措施防恐怖活动

（联合早报网讯） 美国社交媒体面簿日前表示，社交媒体不应成为恐怖分子发声的地方，并公布了它如何通过新技术、人力和对外合作阻止其平台被用于恐怖主义活动。

随着近年来恐怖袭击在世界各地时有发生，安全专家和民间团体批评一些有广泛影响的社交媒体被恐怖分子利用来开展宣传和人员招募活动。在全球拥有近20亿用户的面簿就是其中之一。

针对外界质疑，面簿全球政策主管比克特和反恐政策经理菲什曼通过公司官网上的一个帖子做出回应。

他们说，面簿一旦发现它的平台上有恐怖分子和支持恐怖主义的内容，就会将其清除。

据他们介绍，面簿最近开始利用图像识别、语言理解等人工智能技术，帮助识别平台上的涉恐内容。这些先进技术改变了面簿阻止恐怖主义内容和涉恐账户的方式。目前面簿主要阻止与极端组织“伊斯兰国”、卡伊达组织及其附属组织有关的涉恐内容，以后在适当时候还将把目标扩大到其他恐怖组织。

面簿将投入更多人力来甄别涉恐内容。比如面簿的社群工作组分布在世界各地，每天24小时用几十种语言处理有关违反面簿政策的账户和内容的举报。面簿计划到明年将这方面人员增加3000人。面簿还拥有超过150人的反恐和安全专家，包括反恐研究人员、前检察官、前执法机构人员等，所使用的语言近30种。

面簿还将与公司、民间社团、政府机构、政府间组织、研究机构等合作展开反恐行动。

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