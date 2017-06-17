（联合早报网讯）古巴指责美国总统特朗普宣布在经贸和旅游等方面收紧对古巴的政策，将使古美关系倒退。

古巴政府周五发表声明说，特朗普诉诸美国过去多年所采用的一贯胁迫的手段，但这不会影响古巴革命进程，更不会让其人民屈服。

尽管立场强硬，古巴政府并没有把两国发展关系的大门堵死，表示仍然愿意同美国进行“互为尊重的对话”。它指出，两国过去两年已经证明了，彼此可以友好地合作共存。

特朗普在迈阿密发表他的新古巴政策，限制美国公司与古巴军方之间的贸易，收紧到古巴的旅游限制。新政策禁止美国公司与古巴军方控制的“武装部队商企集团”（Armed Forces Business Enterprises Group，简称GAESA）的大部分商业活动，不过，新措施不至于全盘改变前总统奥巴马时期的古巴政策。

特朗普表示，新措施主要以古巴的人权情况作为考量，呼吁古巴政府释放政治犯和举行自由公平选举。

对此，古巴驳斥这是美国为了“政治目的”的操控手段，并指美国国内存在人权问题，没有资格在此课题上批评古巴。

专家指出，特朗普此举将打击古巴旅游业和小型私人企业。

古美在2014年底取得外交突破，决定恢复自1961年中断的外交关系，两国随后在对方国家内重开关闭了五十多年的大使馆。

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