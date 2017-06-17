（联合早报网讯）马来西亚反对派希望联盟各党近来为了反对派上台后由谁出任首相而相持不下，反对派领袖及公正党顾问安华今天表示，为了让反对党团结面对全国大选，他不坚持希盟上台后必须由他担任首相。

前首相马哈迪与前副首相慕尤丁组建的土著团结党（土团党）上周建议由马哈迪担任希盟总主席，慕尤丁则任希盟主席。土团党也认为希盟一旦上台执政，应该由马哈迪出任首相。马哈迪随即表示如果人民需要有，他将当仁不让。公正党与民主行动党则坚持由安华出任首相。

安华今天发布声明表示，他担心土团党提出的总主席与主席双头领导制度，将让希盟变得与国阵相似，他认为希盟各方都应考虑重新研究及修正这项建议，以维护希盟的结盟基础。

他表示，希盟需要维持传统的政治结盟及共识，这就如同过去在民联的经验，所有党魁地位都是平等的，主席只是个协调人，所有会议都由各党代表组成的共同秘书处处理。

安华认为，希盟必须以一个稳定团队全力对抗国阵及巫统，因此必须确保所有成员党领袖都积极参与。

他说，成员党政党领袖在提案拍板前就捕风捉影，其实是不明智的。他指希盟必须专注在国家政策、揭露弊端及赢得第14届全国大选，千万不要节外生枝、争权夺利或出言不逊。

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