法国今天举行立法选举第二轮投票 海外省部分选民已开始投票

（联合早报网讯）法新社报道，全法国4700万登记选民今天将可以前往投票站投票。一部分海外省选民周六已经开始投票。

在海外领地圣皮埃尔和密克隆岛，投票在中午12点（当地时间8点）开始。海外部长吉拉尔丹一轮投票得票率为41.59%，她的对手跟她得票率相近，吉拉尔丹能否二轮获胜备受关注。到午间12点时，投票率远高于一轮投票；达到33.05%，而一轮投票时为25.19%。

而法属圭亚那（Guyane）安的列斯（Antilles）及玻里尼西亞（Polynésie)也都是在周六开始投票。在圭亚那和安的列斯，投票率也有所上升，但仍低于2012年的水平。

法新社援引选前最后的民调显示，马克龙创立15个月的政党共和前进党，有望在二轮选举中拿下国民议会577席中的400到470个席位，从而取得议会压倒性多数。

法国国民议会由577名议员组成，通过两轮投票选举产生。在第一轮投票中获得所在选区半数以上选票、且得票数达到所在选区登记选民数量至少25%的候选人将直接当选该选区议员。如无人在第一轮投票中直接胜出，则于一周后举行第二轮投票。

此次总共1146名候选人将在各区的两人或三人对决中决一胜负，争取议会待定的573个席位。一轮选举中，仅有4名议员首轮当选。

马克龙的共和前进党一半候选人都是“新面孔”，他们原本籍籍无名，从未担任公职，而是从学界、商界或社运圈等多种领域吸引而来。另一半则由中间派与温和左派及右翼人士混合而成，成员来自法国既有政党，包括马克龙的盟友民主运动党。



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