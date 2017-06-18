格兰菲塔大火后 英女王：英深陷哀伤中

（联合早报网讯）英国女王伊丽莎白二世今天说，造成严重死伤的伦敦“格兰菲塔”大楼大火事件后，英国坠入哀伤气氛中。事发后仍有数十人失踪，英国社会的愤怒情绪则越来越高涨。

据法新社报道称，英国伦敦都会区警察局高级警官康迪今天告诉记者，当地格兰菲塔（Grenfell Tower）公寓大楼恶火恐已造成总计58人丧生。康迪说：“我们努力不懈地要确认，我们究竟认为，失火当晚身在格兰菲塔大楼而且此时此刻我们无法认为他们安好的人共有多少。”

他说：“目前看来，令人难过的是，据我们所听到失火时身在大楼内但目前失踪的人共有58名，因此我很难过地必须假设，这些人已经罹难。”目前确定身亡的大楼居民仍然是30名。

报道说，当地愤怒的居民昨天在首相梅伊（Theresa May）造访时对她提出激烈质问，并闯进当地区公所抗议，要求还给“格兰菲塔”火灾罹难者公道。这起事件夺走至少30条人命。

肯辛顿．切尔西区公所（Kensington and Chelsea council）也出现抗议场面。建于1970年代的格兰菲塔大楼受区公所管辖，而这栋专为蓝领阶级兴建的社会住宅大楼，置身全英最富裕的地区之一。

英国国家医疗保健服务（NHS）今天说，目前仍约有19名伤患在医院治疗中，其中10人伤势严重。紧急救援部门预期无法再找到更多生还者。

据报逾70人仍然下落不明，大楼周遭地区遭焦急难耐亲属贴满这些下落不明者的照片，从祖父母到年幼孩子都有。

伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）和孙子威廉王子（Prince William）昨天走访了安置有部分生还者的社区中心，志工在里头忙着处理各地捐赠的衣服和食物。

女王说，在灾难面前，悲伤的英国展现出决心，以及重建遭严重破坏生活的坚强意志。

她今天在庆祝她官方寿辰的游行开始时，为罹难者默哀一分钟。

她在一项庆祝寿辰的文告中表示：“难以摆脱弥漫全国的哀伤气氛。”

女王表示：“数月以来，英国历经连串骇人的悲剧。”她是指格兰菲塔大楼大火，以及曼彻斯特和伦敦最近发生的恐怖攻击。

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