美军太平洋司令任职三年将满 临近“换帅”？

（联合早报网讯）美国官员16日说，美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯将于明年卸任，总统特朗普预计年内完成继任人选提名。

据路透社的报道指出，太平洋司令部司令一职关系到美军亚太战略，这一人事任命历来备受多方关注。哈里斯现年61岁，2015年5月27日出任美军太平洋司令部司令。哈里斯出生在日本，父亲是一名驻日美海军，母亲是日本人。他在美国田纳西州和佛罗里达州长大，1978年毕业于美国海军军官学校，2013年任美军太平洋舰队司令，2014年9月被美国时任总统奥巴马提名出任美军太平洋司令部司令并于同年12月获美国国会参议院通过。就任美军太平洋司令部司令后，这名日裔血统的海军上将与日本军界和政界往来越发密切。

路透社援引不愿公开姓名的美方官员的话报道，到2018年５月，哈里斯就任太平洋司令部司令将有三年。就这一职位而言，基本是“三年一换”。人事任免程序现在还没有启动，“可能会等到冬季”。

美方消息人士称，哈里斯的卸任将是正常的岗位轮换。如果特朗普效仿奥巴马做法，他将于今年9月左右完成提名，以便参议院年底前通过任命。特朗普的可能人选包括美国太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特和海军上将菲利普·戴维森。

就哈里斯的卸任安排，美军太平洋司令部发言人达林·詹姆斯表示，坊间说法系捕风捉影，“尚无下任司令交接时机的相关决定”。

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