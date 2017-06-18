东京筑地市场仍拟迁至丰洲 追加安全对策防污染

（联合早报网讯）相关人士获悉，东京都知事小池百合子基本决定在对丰洲市场实施追加安全对策的基础上，把日本最大规模水产批发市场“筑地市场”迁至丰洲。都议会选举23日发布公告在即，预计小池将在19日起的上半周表明基本方针。此外，筑地市场旧址不会出售，将探讨作为运用品牌效应和地段优势的商业设施等加以活用。

据日本共同社报道，去年8月宣布搬迁延期以来，备受瞩目的日本最大规模市场问题迈出了走向解决的一步。但是，市场从业人士对迁至丰洲褒贬不一，今后或将遭遇困难。

小池17日前往筑地市场，对未能实现把丰洲地下水等的有害物质降到环境标准值以下的承诺致歉。她还听取了聚集的市场从业人士对搬迁的不同意见。在此基础上，小池表示“（筑地是）日本的食品中心。怎样才能使其更富魅力，将汇总基本方针”。该发言反映出了力争有效活用的意向。

丰洲在搬迁延期后，被曝光地下没有作为土壤污染对策的填土。地下水中也持续检测出超过环境标准的苯等物质。

有鉴于此，东京都的“市场状况战略总部”在15、16日两天的会议中，提出了用混凝土加固地下空间地面，防止有害物质进入的对策。小池指出：“该对策将成为今后的方向。要切实确保安全性，积累攻克（问题）的努力。”

战略总部还汇总估算称，如果市场迁入丰洲后，不出售筑地旧址而是租借给民间50年，那么收支将维持盈利趋势。

丰洲市场原计划去年11月启用，但小池去年8月宣布延期搬迁。



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