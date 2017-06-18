俄罗斯将建“四个人工岛”直通北冰洋

（联合早报网讯）俄罗斯总理梅德韦杰夫于17日签署一项政令，声称将在位于巴伦支海的科拉湾建造四个人工岛用于海上设施建设，这将是俄罗斯加大摩尔曼斯克开发力度的又一项重要举措。

据央视网转述塔斯社的报道指出，此次俄罗斯联邦海运河运署将以非公开拍卖的方式与诺瓦泰克公司旗下“科拉造船厂”签署承建合同，在位于摩尔曼斯克地区的巴伦支海科拉湾建造四个人工岛，用于落实“大型海上综合设施中心建设”投资项目，而建设费用由这家造船厂承担。报道称，此前诺瓦泰克公司已经对此项目投入超过250亿卢布，拟通过该项目建造能够生产特殊海上设施的专业化造船厂，该厂将可以制造重力式液化石油气生产平台、应用于北极西部陆架项目的海上钻采平台和保障北海航线通行的大吨位设施。据了解，造船厂预计于今年年内开工，第一批海上液化石油气生产平台将在2018年建成，而“大型海上综合设施中心建设”项目计划在2020年建设完成。

摩尔曼斯克直通北冰洋，是俄罗斯通向北极地区的重要门户，也是俄罗斯乃至世界最大的军港之一，具有重大的战略意义。近年来，北方舰队仍是俄罗斯海军重点发展方向，俄罗斯也在不断加大对该地区的建设开发力度，该项目的实施将进一步推动摩尔曼斯克的建设。

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