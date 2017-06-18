气囊缺陷召回过亿车辆 日本高田传申报破产

（联合早报网讯）因为安全气囊缺陷，迫使全球车商召回过亿车辆的日本高田气囊，预定在本月向东京地方法院声请破产，该公司的负债总额恐超过一兆日元，将是日本制造业二战后最大规模的破产事件。

根据台湾自由时报的报道称，因缺陷气囊异常破裂问题陷入经营恶化的日本高田气囊，最快将在本月内向东京地方法院申请破产保护，另外其在美国的子公司也将向美国法院声请适用《美国联邦破产法》第11条，中资企业百利得将成立新公司并以总额约1800亿日元的价格从高田手中收购业务，继续供应气囊和安全带，原公司保留因召回产生的相关债务并负责还债。

总部位于瑞典的全球最大汽车安全气囊生产商美安曾表态要并购高田，但高田家族对把经营权交给竞争对手感到不满，汽车厂商也忧心，若美安掌控高田气囊，将逐步产生垄断，气囊的价格也会随之上升，遂决定由中资企业接手。

高田气囊的问题最早在2008年出现，其生产的安全气囊可能会因为起爆力量过大而导致碎片在车内四射，因高田气囊异常破裂问题造成的死亡人数仅美国国内就达11人，迫使汽车制造商在全球召回一亿辆装有高田气囊的车辆，预计召回费用高达1.3兆日元。

报道指出，截至2017年3月底为止，高田负债总额为3978亿日元，不过若包含尚未被请求的召回费用计算、实质负债额将破1兆日元，负债额将超越去年11月松下等离子显示器的5000亿日元，成为战后日本制造业最大宗破产案件。

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