安倍深陷为好友办学“开绿灯”丑闻，在野党要求国会追责

（联合早报网讯）日本首相安倍深陷“办学”丑闻，部分日本在野党要求在国会常会闭会期间召开会议，追究政府责任。

据央视网的报道称，在“加计学园”事件相关资料的调查结果被公开后，民进党等在野党指出，相关人等的嫌疑越来越大，因此有必要对调查结果进行核实。在野党要求国会预算委员会在国会常会闭会期间召开会议。在野党还要求传唤官房副长官萩生田光一等人在国会作证，以此继续追究政府方面的责任。

对此，执政党方面表示，将会详细说明有关情况以证明“加计学园”新设兽医系的相关手续不存在违规行为，以此来获得国民的理解。关于民进党等提出的召开预算委员会会议的要求，执政党方面则指出，迄今为止的国会辩论已对所有问题进行了充分讨论，因此现阶段不会接受这一要求。

据报道，日本政府已有50多年没有批准新设立兽医学院。而今年1月，安倍好友开办的加计学园却获批无偿使用土地新设兽医学院，并可获得最高达96亿日元的建设补助。日本文部科学省在15日公布的调查报告中指出，加计学园的相关文件中出现了“首相的意见”“来自官邸最高级别的声音”等内容。16日，安倍内阁却否认了文部科学省的调查报告，安倍本人则在接受国会质询时辩称自己并没有在这一事件中以首相的身份施加影响，但在野党对安倍的说法提出质疑。

日本国会在16日已经正式闭幕，尽管在野党和多数民众都表示对于政府以两份相互矛盾的报告终结相关调查的做法不满，但是目前看来，由于执政党在议会两院的绝对多数议席，此次事件还不足以让安倍政府“伤筋动骨”。不过，另一方面，从三月的森友学园丑闻，到现在的加计学园丑闻，安倍首相及其家人不断深陷以权谋私、为友人谋取私利，越来越多的舆论开始转向对安倍政权的批判方向。能否改变目前日本政坛“安倍一强”、首相官邸可以为所欲为的现状，说到底，考验的是日本媒体和民众的智慧。



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