菲南马拉维发现价值百万元冰毒

（联合早报网讯）菲律宾军方在南部马拉维市发现了价值200至500万美元（约276万至690万新元）的甲基安非他命（Methamphetamine，俗称冰毒）。当局因此怀疑，当地伊斯兰激进分子通过毒品贸易来资助其活动。

菲律宾军方是在昨天（18日）在马拉维一栋两层楼的房子发现11包冰毒和四把突击步枪。那栋房子相信是马巫德（Maute）组织的战士此前住过的。

菲律宾西棉兰老岛军区司令加尔韦斯今天（19日）在声明中说：“这加强了我们的发现，即这些恐怖分子利用非法毒品（筹集资金）。”

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