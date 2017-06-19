不爱吃菜？“诱人”菜名可激发食欲

（联合早报网讯）美国斯坦福大学的研究员称，给素菜起个“诱人”的名字是吸引不喜欢吃蔬菜人们的诀窍。

英国广播公司报道，斯坦福大学的研究员以到校内自助餐厅用餐的同学们做试验，结果发现在把素菜的名字起得“诱惑迷人”之后，素菜的销量攀升了25%。

这些“诱人”的菜名包括“豆豆嘶嘶响”、“威猛甜菜根”，还有“麻花橘釉胡萝卜”。这一个个“带劲”的名字激发了用餐者想尝尝的冲动。

在这次试验中，研究员弃用以往常用的“百分百健康”等标语，但这些蔬菜类菜品与平时做的没有任何不同。

这个试验整整在斯坦福大学的校园里进行了一个学期。每天，自助餐厅里都会有一款素菜用以下四种方式中的一种来起名。以胡萝卜菜举例，就有四种不同的菜名，即基本款（平铺直叙写上蔬菜类型如 “胡萝卜”）、健康限制款（不含糖浇汁橘味胡萝卜）、健康积极款（明智的选择-富含维C的橘味胡萝卜）和诱惑勾人款（麻花橘釉胡萝卜）。

研究员在一个星期里每天轮番提供不同种类的蔬菜。蔬菜种类包括甜菜根、甜南瓜、胡萝卜、玉米、西葫芦、扁豆和白薯，以保证丰富。

他们每天都会清点总共用餐的大约600人当中，有多少人选择了他们推荐的素菜。用餐结束的时候，他们还会测算到底那款素菜被吃掉多少。

结果发现，一旦素菜用了“诱惑勾人”款的名字就卖得最好。这些被起了“诱人”名字的热卖菜还包括“麻花姜蒜甜南瓜块”、和“麻辣超爽酸溜溜甜菜根”。

有趣的是，素菜一旦用了“诱人”的菜名，吃的人就会比仅用“基本款”菜名的人多25%；但居然比用“健康限制款”菜名的人多出41%、比“健康积极款”多出35%。

负责这项研究的特恩沃德表示，如果想想吃东西时的心理因素，他们的研究结果就很一目了然了。

他说：“绝大多数人在犹豫想吃什么的时候，他们受到了味觉的指挥……研究似乎说明，越是说成是健康的说法，不知道为什么越让人没食欲。”

他指出：“菜的名字的确影响到我们的知觉，让我们联想到这个菜会是什么味道。所以我们就希望用一个充满诱惑的名字，让人们能重新认识蔬菜。”

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