昏迷一年 从朝鲜获释美国大学生去世

（联合早报网讯）上周刚从朝鲜监狱被释放的美国学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）已经在家中死亡。

英国广播公司报道，瓦姆比尔的家人在声明中说：“很不幸的，我们的儿子在朝鲜受到的这种糟糕和残忍的对待让我们无法逃过今天这一悲伤的经历。”

他的父母此前对媒体说，22岁的瓦姆比尔在过去一年中一直处于昏迷状态。他的父母在他被正式释放前几天才得知这一消息。

朝鲜当局目前尚未对瓦姆比尔的遭遇有过表态，但分析人士表示，瓦姆比尔的死可能让美国和国际社会对平壤采取更加强硬的态度。

在瓦姆比尔死前，一个美国医生团队否认如朝鲜方面所说的那样，他因为感染肉毒杆菌而导致瘫痪。

医生团队中的坎特说，瓦姆比尔对语言毫无反应，脑细胞损伤严重，这有可能是由“心跳呼吸骤停”所导致。

瓦姆比尔是弗吉尼亚大学经济学专业的学生。他在2016年初通过中国的青年先锋旅行社（Young Pioneer Tours）前往朝鲜，并于2016年1月2日被捕。

一个月后，瓦姆比尔出现在一场记者会上，表现得很激动。他声泪俱下地承认自己为一家美国教会工作，试图拿走宣传画作为“战利品”。

被朝鲜逮捕的外国人曾在事后否认认罪，称自己被迫这么做。

2016年3月，瓦姆比尔被判因颠覆国家罪入狱15年。去年年初，他在朝鲜中央电视台播出的一场新闻发布会上声泪俱下地承认自己试图偷窃酒店内的一幅宣传标语。

今年5月，他的父母告诉美国CNN，他们已经和儿子失联超过一年。

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