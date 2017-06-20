英脱欧谈判启动 英欧称会议具建设性

（联合早报网讯）举世瞩目的英国脱欧谈判周一（19日）在欧盟总部所在地布鲁塞尔正式启动，英欧双方在磋商了一整天之后都表示，当天的会议极具“建设性”。

中新社报道，英欧代表在首日谈判中确认，双方将首先把重点放置在英国脱欧费用清单，以及欧盟成员国公民在英、英国公民在欧盟境内权益保障方面。

负责谈判具体事务的欧盟委员会脱欧谈判首席代表巴尼耶与英国脱欧部长戴维斯都强调，英国脱欧协议有望达成，戴维斯甚至乐观地表示会取得一个满意的结果。

巴尼耶在首日磋商结束后表示：“对英欧双方来说，一个公平的协议是可行的，远比无法达成协议要好许多。我今天告诉戴维斯，我们始终愿意和英方合作而不是对抗。在我们这边，从来不存在任何敌意。”

戴维斯承认“脱欧时间表”非常紧张，但他有信心达成最后的协议。他透露，尽管英国首相特雷莎·梅领导的保守党在日前举行的英国大选中获得318个议员席位，比上次大选减少了13席，给脱欧谈判带来了不确定因素，但唐宁街的立场从未改变。

两位谈判代表都引用名人名言来形容各自的状态。巴尼耶引用的是欧洲一体化主要设计师让·莫内的话：“不乐观、不悲观，立场坚定才是真。”

戴维斯引用的是英国前首相丘吉尔的名言：“悲观者在机会里看到的都是困难，乐观者在困难中看到的都是机会。”

英欧双方在首日谈判中同意成立三个工作小组，分别用来处理“金融善后”、“公民权益”以及“第三方相关法律事务”等事宜。

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