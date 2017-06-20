特朗普女婿库什纳 终于公开发言了

（联合早报网讯）美国总统特朗普女婿库什纳是美国最有权势的人物之一，自特朗普就任来就一直是镁光灯下的焦点。不过，很少人听过他公开演讲，直到周一（19日）媒体才终于听到他开金口。

库什纳周一首次以白宫高级顾问身份就科技革新课题发表约7分钟的演说，其声音平稳响亮。他在演说中表明，将与美国科技企业合作，革新和精简臃肿过时的联邦机构体系。

自特朗普上台以来，静默的库什纳成为各大脱口秀节目的恶搞对象，大开其声音的玩笑。他周一首次公开演说后，甚至有媒体以“新闻快报！库什纳开金口了”的标题进行报道。

免费试阅14天