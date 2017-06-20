马哈迪：在野党没在一马案影响美国

（联合早报网讯）马来西亚通讯及多媒体部长沙烈赛益指控在野党是美国司法部充公行动的幕后首脑，马国土著团结党主席马哈迪讥斥这番指控，并称从未与美国官方人员会晤，以商议该议题。

当今马国今天（20日）报道，马哈迪接受亚洲新闻台访问时说：“我从未会晤任何美国官员，但肯定的是在野党对所有调查毫无影响，那些广泛的调查是由美国政府执行的。”

他指出：“我感到受宠若惊，你竟然认为我们对美国政府有影响。你知道任何人都不能影响美国政府，即使（美国总统）特朗普也感到困难。”

此前，马国首相署部长兼国阵宣传主任阿都拉曼达兰和通讯及多媒体部长沙烈赛益疾呼美国司法部公布报案人的名字。

沙烈赛益怀疑报案者是怀有恶意政治议程，要对付首相与政府的马国人。

马哈迪也否认其亲信凯鲁丁是美国充公行动的报案人。

凯鲁丁与律师郑文杰去年遭警方援引国安法令扣捕，并且被提控上法庭，被指为破坏国家银行与金融。不过，他们最终因为这起案件没有证人而获释。

2015年一马公司案爆发后，凯鲁丁与郑文杰到法国、英国、瑞士、香港和新加坡举报一马公司。

不过，马哈迪称，那是很早前的调查。他说：“他们到那些地方是因为他们没有得到任何回应。这些犯罪可能是在美国、瑞士和任何地方发生的……那是美国人的权利，其实他们已经在展开调查。”

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