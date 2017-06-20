澳洲：逾六万人非法滞留 马国人最多

（联合早报网讯）澳大利亚联邦移民部公布的最新数据显示，目前有超过6万4000人非法滞留澳洲，其中三分之二已在澳洲非法滞留超过两年，而这些人多数都是持合法签证来澳洲的，但他们的签证已经逾期。

澳洲网综合《信使邮报》和英国《每日邮报》等报道指出，在非法滞留澳洲的6万4600名“非法”人员中，仅有2万人在澳洲有工作，所占比例还不到三分之一。

与此同时，持过期签证非法滞留澳洲人员的数量已较五年前猛增了6%。其中，超过70%为持过期旅游签证人员，15%为持过期学生签证人员，同时持过期打工度假签证人员约占3%。

在非法滞留澳洲的人员中，至少有一人曾在大约40年时间内成功躲过了移民部官员的检查，而且移民部官员至今依然不知此人的具体下落，很有可能已经死亡。

从具体来源来看，在非法滞留澳洲的各类人群中，马来西亚人最多。截至今年6月30日，有9440名马国人持过期签证非法滞留澳洲。

紧随其后的是中国人，有6500人滞留澳洲；美国人排在第三位，有5710人滞留澳洲。同时，另有3680名英国人非法滞留澳洲，排名第四位。

此外，非法滞留澳洲的印尼、印度、韩国、菲律宾、越南和泰国人数量普遍位于2200人至2800人之间。与此同时，德国、法国、日本和斐济人同样是非法滞留澳洲人数较大的群体。

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