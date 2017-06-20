马国瓦解MBI国际金钱游戏投资计划

（联合早报网讯）马来西亚国内贸易、合作社及消费部已逮捕MBI国际集团创办人张誉发并延扣四天，连同上个月的取缔行动已冻结该公司及个人的98个银行户头，涉及数额高达2亿零900万令吉（约6500万新元），相信已瓦解有关金钱游戏投资计划。

MBI集团被指与之前闹得沸沸扬扬的JJPTR（JJ Poor To Rich、或称解救普通人）一样涉及非法集资活动。

《星洲日报》报道，贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰今天下午说，该部展开代号为“代币行动二”（Ops Token 2）的反金字塔传销行动，在吉打州居林逮捕一名50多岁华族男子，充公18万7612令吉现金以及总值21万8000令吉的各国钱币。

他说，该部也充公三辆总值155万令吉的名贵轿车。当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令调查此案，一旦罪名成立，可被判监禁15年及罚款500万令吉或五倍涉及金额（视何者为高）。

他也说，该部愿与外国执法机构如中国联手调查MBI。

据悉，MBI发展至今已成为多元资产管理公司，旗下业务涵盖mface社交网路、便利店、海鲜餐厅、教育、房产业、影视娱乐及酒店服务，其业务范围遍布亚洲，包括中国、香港、台湾、泰国、印度尼西亚、新加坡及菲律宾。

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