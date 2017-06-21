美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁

（联合早报网讯）美国宣布对38个个人和实体实施制裁，以回应俄罗斯在乌克兰问题上的举动。

美国财政部20日在一份声明中说，受到制裁的个人和实体包括一家试图逃避现有制裁的实体、两家由此前受制裁人士控制的实体，以及两名俄罗斯官员。新制裁措施旨在打击逃避现有制裁措施的行为，并力图使美国与其伙伴国的制裁措施保持一致。

据了解，受到制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结；美国人也将被禁与其进行交易往来。

美国财长慕钦说，美国政府致力于通过外交手段维护乌克兰主权，新的制裁措施旨在继续向俄罗斯施压。他表示，除非俄方遵守其在明斯克协议中的承诺，否则美对俄制裁措施不会放松。

美国国会参议院15日通过一项制裁伊朗的法案，其中包括对俄罗斯施加制裁的修正案。

根据修正案，美国将对一大批俄方人员，以及对俄罗斯矿产、金属、运输和铁路等行业实施制裁。

此外，当美国总统试图放松或终止对俄罗斯已有制裁措施时，国会可据该修正案启动审议程序。

俄罗斯总统普京15日表示，美国的反俄制裁是一把“双刃剑”。他说，联合国的统计数据显示，受美国反俄制裁影响，俄罗斯国内生产总值至少下降了1%；美国则损失了1000亿美元。

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