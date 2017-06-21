（联合早报网讯）沙特阿拉伯国王萨勒曼21日宣布，废除王储穆罕默德·本·纳伊夫，立自己的儿子穆罕默德·本·萨勒曼为新任王储。

根据沙特官方新闻社报道的王室命令，31岁的萨勒曼亲王也被任命为副总理，并继续保有原本的国防部长职位。

王室命令也指出，纳伊夫内政部长的职位也遭撤换。纳伊夫任内打击卡伊达组织，深获西方国家的推崇。

报道说，81岁的萨勒曼国王宣布王储的举动有稳定政局的作用。年轻的萨尔曼亲王成为王储，对沙特年轻一代具象征性意义。据了解，沙特约超过半数人口是年龄低于25岁的年轻人。

免费试阅14天