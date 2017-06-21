卡塔尔：攻击通讯社黑客来自断交国

（联合早报网讯）据半岛电视台21日报道，卡塔尔已确定，攻击卡塔尔通讯社（QNA）的黑客来自邻近的断交国家。

卡塔尔总检察长马里说：“有足够证据证明，黑客来自邻近的断交国家。”

他说，正常情况下，可就黑客入侵现象与相关国家进行联系、通告入侵黑客资料，相关国家据此确定黑客身份。但卡塔尔目前“被封锁”，不可能获知任何信息。

6月5日，巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国以卡塔尔支持恐怖主义活动、破坏地区安全局势等为由，宣布断绝与卡塔尔外交关系，并切断与卡塔尔的海陆空联系。随后，又有多个国家宣布与卡塔尔断交。

观察人士指出，卡塔尔通讯社遭黑客入侵事件成为断交风波直接导火索。

5月23日深夜，卡塔尔通讯社旗下网站播发据称是卡塔尔埃米尔塔米姆在卡塔尔军校毕业典礼上的讲话。

塔米姆在讲话中表示支持伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），批评美国和沙特，并谴责对卡塔尔支持恐怖组织的有关指控。

卡塔尔通讯社推特账号还发文说，卡塔尔外交部要求将卡塔尔驻沙特等国大使召回，同时驱逐这些国家驻卡塔尔大使。

卡塔尔政府随即表示，塔米姆讲话内容是入侵媒体网站的黑客伪造的，卡塔尔将调查这一事件并追究肇事者责任。

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