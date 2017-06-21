美国专家组建议筛查少儿肥胖

（联合早报网讯）由于青少年和儿童肥胖率居高不下并带来严重健康影响，美国一个为政府提供建议的专家小组主张，医生对6岁及以上的儿童和青少年进行肥胖筛查。

美国预防服务工作组20日发布最终版建议说，应该对属于肥胖的儿童和青少年进行强化行为干预，以帮助他们减少体重。

工作组主席戴维·格罗斯曼在一份声明中说：“家长并不总是能认识到他们的孩子超重，所以作为常规护理的一部分，临床医学对孩子进行身高体重指数测量很重要。”

新华社引述声明说，对肥胖孩子的强化行为干预包括家长和孩子参加健康护理专业人士的课程、获取健康饮食和安全锻炼的信息、受监督的身体锻炼课程，以及限制接触诱人食品和屏幕时间的建议等。

目前，美国约三分之一的儿童和青少年超重或肥胖。筛查肥胖的方式是评估体质指数（BMI），计算方法是体重（千克）除以身高（公尺）的平方。在根据儿童和青少年年龄、性别和身高体重指数建立的百分位曲线表中，指数所对应的百分位数值大于95为肥胖，即相当于成年人指数值为30或者更高。

美国预防服务工作组说，儿童和青少年肥胖会导致哮喘、高血压、睡眠呼吸暂停、糖尿病和心血管疾病等问题，也较易成为欺凌对象。

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