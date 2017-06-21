俄防长座机在波罗的海上空遇北约战机靠近

（联合早报网讯）俄罗斯国防部长绍伊古21日乘飞机前往濒临波罗的海的俄飞地加里宁格勒州主持俄国防部工作会议，途中一架北约国家的F-16战机企图靠近绍伊古的座机，但在护航的俄苏－27战机发出警告后，该北约战机飞离。

新华社引述俄新社的报道，事发时绍伊古的座机正飞行在波罗的海国际水域上空，有数架北约飞机在附近跟随，其中一架F-16战机随后开始接近俄防长座机。这时一架为绍伊古护航的苏－27战机立刻飞到俄防长座机与F-16战机之间，并亮出机翼下方挂载点上的武器，摇摆机身使机翼上下摆动以发出警告。此后，这架F-16战机退却并远离。

绍伊古在着陆后举行的俄国防部会议上表示，近来东欧地区的北约国家军事行动活跃，北约组织在波罗的海沿岸国家加强活动。这些举动正在破坏相关安全体系，加剧北约与俄之间的不信任，迫使俄方采取回应措施。

目前俄军方和克里姆林宫尚未对此事发表评论。

据俄媒体报道，近来靠近俄西部边境地区形势趋紧，俄军机19日在波罗的海上空拦截了两架试图接近俄边境的美国RC-135侦察机。目前，北约国家正在波罗的海部分水域、空域以及波罗的海沿岸国家和波兰举行军演，俄国防部将这些演习视为“不愿放弃反俄政策”的表现。

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