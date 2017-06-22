美国加州热浪致两人死亡

（联合早报网讯）美国媒体报道，美国西南部地区近日遭受热浪侵袭，加利福尼亚州已有两人因中暑丧命。

当地媒体报道，旧金山南部圣塔克拉拉县自周一开始遭热浪袭击，导致一名72岁老翁和87岁老妇中暑丧命。

美国国家气象局和地方政府发出警告，呼吁民众不要外出；若在室外就必须多喝水。

在亚利桑那州的菲尼克斯天港国际机场，超过20趟航班被迫取消。内华达州拉斯维加斯的麦卡伦国际机场则有多趟航班延误。

周二下午，加州死亡谷的气温飙升至127华氏度（约53摄氏度）。气象预测说，西南部地区接下来几天的气温预计将下降。

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