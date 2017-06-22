指尖陀螺：美国夏季头号危险玩具

（联合早报网讯）暑假到来，美国消费者监督组织“世界反对危险玩具”呼吁家长，对“十大夏季危险玩具”提高警觉。近几个月颇受儿童喜爱的玩具“指尖陀螺”（Fidget Spinners）在排行榜上列为头号危险玩具。

中央社报道，“世界反对危险玩具”（World Against Toys Causing Harm）主席西夫21日在记者会上公布了“十大夏季危险玩具”，名列头号的危险玩具是近来广受儿童喜爱的指尖陀螺。

西夫说，家长们千万不要产生错觉，以为某种玩具既然引起流行风潮，肯定就是安全无虞的。

“世界反对危险玩具”说，指尖陀螺微小零件容易脱落，一旦被孩童误食，可能卡在食道之内，导致噎伤。

此外，甚受青少年喜爱的悬浮滑板（Hoverboard）也榜上有名。

“世界反对危险玩具”指出，悬浮滑板以及锂电池都有安全风险，已经发生了多起导致消费者受伤甚至死亡的意外实例。但它到现在却还是出现在许多零售商家的货架上。

“十大夏季危险玩具”排行榜中，还包括内含电池或附有微小零件的各种玩具、塑胶儿童泳池、充气蹦蹦屋与后院弹跳床、未附马达的踏板车、过于锋利的玩具刀剑以及强力喷射水枪等。

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