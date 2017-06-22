母乳喂养可降低母亲患心脑血管疾病风险

（联合早报网讯）中英研究人员说，母乳喂养不仅对婴儿有益，还可能降低母亲未来发生心脑血管疾病的风险。

这项由英国牛津大学、北京大学和中国医学科学院合作完成的研究发表在新一期《美国心脏病协会杂志》上。

研究显示，进行母乳喂养的母亲未来发生冠心病及脑卒中的风险，明显低于未进行母乳喂养的母亲，而且母乳喂养时间越长，疾病发生的风险越低。

既往研究显示，母乳喂养不但对婴儿的健康生长有益，而且对母亲产后的恢复也有积极作用，如可促使因怀孕引起的代谢改变恢复正常。

在新研究中，研究人员分析了来自中国五个农村和五个城市约30余万名成年女性的数据，包括她们的生育和母乳喂养史。这些调查对象几乎全部是有过生育经历的妇女。

经过近八年的追踪随访，在29万名基础调查时无任何心血管疾病史的女性对象中，约1万7000人后来出现冠心病，2万4000人罹患脑卒中。

在校正其他各种影响因素后，研究人员发现，相比从未哺乳的经产妇女，母乳喂养者冠心病的发生风险降低9%，脑卒中的发生风险降低8%。

相比从未哺乳的经产妇女，若每个婴儿的母乳喂养时间达到或超过两年，母亲自身发生冠心病的风险降低18%，脑卒中的发生风险降低17%；每个婴儿母乳喂养时间每增加六个月，母亲自身发生冠心病的风险降低4%，脑卒中的风险降低3%。

研究人员指出，尽管这项工作不能确立因果关系，但他们推测，母乳喂养有可能是通过怀孕后母亲体内新陈代谢机能的更快“重置”而起到心脑血管保护作用。

怀孕使母亲的新陈代谢发生很大变化，因为母亲需要储存脂肪等以提供胎儿生长所需能量。母乳喂养可以更快、更完全地消除怀孕期间所储存的脂肪，从而降低发生心脑血管疾病的风险。

美国心脏病协会建议，如有可能，母乳喂养应该持续12个月。

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