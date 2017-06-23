美参院共和党人公布新医改法草案

（联合早报网讯）美国参议院多数党领袖麦康奈尔22日在国会公布了参议院共和党新医改法草案。目前至少已有4名共和党参议员公开反对，使这份草案是否能付诸投票乃至通过难以预料。

据报道，这份参议院共和党新医改法草案是由以麦康奈尔为首的13名共和党参议员闭门草拟，绝大部分共和党参议员当天是第一次看到这份142页的草案。

该草案内容与此前已在众议院获得通过的《美国医疗法案》大致相同，如取消“奥巴马医改”强制购买保险内容、大幅削减对医疗救助的联邦投入等。

就在该草案公布的数小时后，肯塔基州的保罗、威斯康辛州的约翰逊、得克萨斯州的克鲁兹和犹他州的麦克李四名共和党参议员公开反对这份草案投票。

他们认为，虽然草案内容对现有的医保体系进行了改进，但并没有完成废除“奥巴马医改”和为美国人民降低医疗费用这个最重要的任务。

美国有线电视新闻网（CNN）称，虽然参议院共和党占多数，但想要通过这份草案，麦康奈尔最多只能失去两票。据称，麦康奈尔希望下周就能对这份草案进行投票。

美国总统特朗普当天说，虽然需要有一点协商谈判，但这份草案会很好。

民主党人则用“刻薄”来形容该草案。参议院少数党领袖、民主党参议员舒默称这份草案“无情”、“恶劣”。

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