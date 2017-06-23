德国北部极端天气肆虐已致两人丧生

（联合早报网讯）暴风伴随着强雷雨天气22日袭击德国北部大片地区，其造成的事故目前已导致至少两人丧生。当天，首都柏林通往各地的航空和铁路交通严重受阻，给民众出行带来极大困扰。

当天午后，包括柏林在内的德国北部多地出现强降雨和大风天气，到晚间升级为强雷雨；局地还伴随有冰雹。

据德国电视一台报道，当天登陆北德的强暴风天气造成下萨克森州一名50岁男子在汽车内不幸被倒塌的树木砸中丧命。另一位83岁的老妇人则因驾车撞上倾覆的树木而丧生。

极端天气使得首都柏林通往各地的交通严重受阻。柏林最重要的泰格尔机场当天午后多架航班出现延误，飞往波恩、法兰克福、华沙等地的若干航班被取消，大批旅客不得不选择改乘火车或其它交通工具前往目的地。

而全德铁路交通则同样在恶劣天气影响下出现大面积瘫痪。从柏林驶往科隆、斯图加特等方向的多趟城际高速列车出现了超过两小时的延误。

港口城市汉堡当天同样狂风大作、黑云压城，当地机场被迫暂停起降一个半小时。德国气象部门已将汉堡的极端天气划入“龙卷风”范畴。此外，当天的极端天气还造成了马格德堡的部分地区出现断电。

本轮极端天气还给德国北威州带来了全年纪录最高温，如科隆测得37度以上的高温。

德国气象部门提醒称，接下来数小时内，德国东北部还存在发生暴风天气的风险，预计本轮极端天气将持续至当地时间周五（23日）上午。

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