泰首相要将泰国建成发达国家

（联合早报网讯）泰国首相巴育、副首相颂吉及部分部长级官员22日出席面向投资者的“泰国大战略动向”说明会，阐述政府在经济领域的发展战略及规划，并表示最终目标是将泰国建设成发达国家。

巴育在现场讲话时说，泰国政府制定了20年（2017-2036）国家战略，主要聚焦安全、竞争力、发展、社会平等、环保等领域，要实现可持续发展、竞争力提升、人才培育、社会公平等目标。

泰国政府还推行“泰国4.0”战略，发展高附加值和创新驱动产业，最终目标是把泰国建成发达国家。

巴育说，政府无法单独完成这些战略，因此寻求与企业和社会团体合作，邀请投资者来泰投资。

颂吉说，平衡经济发展模式、发展高附加值经济、加强基础设施建设、建设东部经济走廊产业新城等都是泰国政府的政策着力点。

他表示，泰国经济增速从三年前的0.8%升至去年的3.2%。官方数据显示，今年第一季度泰国经济增长3.3%，高于预期。外界对泰国2017年经济增速预期为3.3%至3.8%。

本次说明会由泰国证券交易所举办，旨在为投资者和政府搭建直接对话平台。泰国工业部长邬达玛和财长阿披萨也出席了当天的会议，并向投资者详细介绍泰国东部经济走廊发展计划。

免费试阅14天