罗德曼自称 曾协调朝鲜释放美国大学生

（联合早报网讯）前美国职篮NBA球星“小虫”罗德曼今天表示，美国大学生瓦姆比尔之所以能够获得朝鲜同意释放，他曾扮演了居中协调的关键角色。

据中央社报道，罗德曼今年6月13日抵达朝鲜访问，期间曾拜会朝鲜领导人金正恩。罗德曼23日接受美国广播公司（ABC）“今日美国”晨间新闻访问时说，遭到朝鲜拘禁长达17个月的美国大学生瓦姆比尔，之所以能够获释返回美国故乡，其中部份因素是他曾经居中扮演了关键角色。

罗德曼说：“看到这孩子终于获得释放，我真的好高兴。”

他表示：“不过，他被放出来的那天，我们是后来才知道他已经生病了，之前并没有人知道这项讯息。”

对于遭到长期拘禁的瓦姆比尔终于能够回家，罗德曼回忆听到消息时的雀跃心情：“我们高兴得跳来跳去，这趟访问朝鲜总算做了一些好事。”

谈到金正恩时，罗德曼形容：“他是个友善的人。”他也表示，在朝鲜访问期间跟金正恩一起唱卡拉OK，“我们玩得很开心，还一起骑马等等”。

罗德曼说：“政治因素才是不好的”，美国与朝鲜之间如果想要解决问题，“应该直接把大门打开”。他还直接呼吁总统特朗普，“来找我谈谈吧，我们可以一起设法解决问题”。

对于罗德曼的说法，美国国务院发言人表示，罗德曼与瓦姆比尔获释并无关联。另外，瓦姆比尔的父亲也对美国广播公司发表声明指出，儿子能够返回美国，跟罗德曼并没有任何关系。

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