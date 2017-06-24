卡塔尔认为断交国所提要求是对卡塔尔主权的限制

（联合早报网讯）卡塔尔政府通讯办公室主任赛义夫发表声明说，断交国向卡塔尔政府提出化解断交危机的１３点要求，是对卡塔尔主权的限制。卡塔尔政府正在仔细研究断交国的具体要求，以便予以答复。

据卡塔尔通讯社报道，赛义夫在声明中说，媒体所披露的断交国向卡塔尔提出的要求，再次证明卡塔尔所说的“断交国对卡塔尔的封锁不是为了反恐，而是为了限制卡塔尔的主权，是对卡塔尔对外政策的干涉”。

就断交国提出化解断交危机的１３点要求，卡塔尔社会舆论反应强烈，表示难以接受如此苛刻的条件。

卡塔尔《东方报》主编贾比尔说，“沙特阿拉伯等国提出的要求就是监护人对被监护人的要求，简直是政治玩笑”。他希望国际社会对此进行强有力的干预。

卡塔尔外交部新闻办公室主任艾哈迈德在社交媒体网站上发文说，卡塔尔不当“被监护人”。

卡塔尔大学教授哈希姆也在社交媒体网站上发文说，“如果需要满足这些要求来换取解除对卡塔尔的封锁，那么就让封锁持续到永远吧”。

据埃及国家电视台２３日报道，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及四国已向卡塔尔提出１３点要求，作为解决目前断交危机的条件，并限定卡塔尔在１０天内满足上述要求。这些要求已由科威特转交给卡塔尔。

据报道，沙特等国明确要求卡塔尔撤回驻伊朗外交人员，终止所有卡伊军事合作，仅允许卡塔尔在遵守美国对伊制裁规定情况下，维系与伊朗的贸易联系。这些国家还要求卡塔尔关闭半岛电视台及其下属所有频道，并要求卡塔尔停止在境内建设土耳其军事基地、切断与“伊斯兰国”和“基地”组织等恐怖组织的一切联系，并遣返来自上述四国的恐怖分子。

６月５日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔支持恐怖主义、破坏地区安全局势为由，宣布与卡塔尔断交，并开始对卡塔尔实施禁运和封锁。随后，又有多个国家宣布与卡塔尔断交。

对此，卡塔尔外交部发表声明，表示遗憾和震惊，并表示除非解除对卡封锁，卡方不会与断交国家进行谈判。目前，科威特等国正努力斡旋，设法解决危机。



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