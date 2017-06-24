华盛顿邮报爆中情局早知普京下令干预大选

（联合早报网讯）美国“通俄门”丑闻所衍生的负面新闻一浪接一浪，最新消息说，美国中央情报局早于去年8月便接到“高层情报”，获悉俄罗斯总统普京亲自下令展开行动，以协助特朗普在去年11月的大选中胜出。虽然特朗普深受这宗丑闻困扰，但消息人士透露，他无意革除负责调查此案的特别检察官米勒。

据华盛顿邮报报道，中情局接获有关普京下令干预美国大选的情报，令白宫和保安部门领袖感到震惊，把事件列作高度机密危机，商讨如何应付。

华盛顿邮报指出，当收到情报指普京企图干预大选后，白宫便把事件列作“严重的国家安全威胁”，并迅速成立一个秘密专责小组，加强搜集这方面的情报及商讨如何作出反应。

不过，民主党参选人希拉莉当时对赢得大选仍然充满信心，加上白宫担心外界会批评当时仍是白宫主人的奥巴马操纵大选，当局决定低调处理，只是对俄罗斯发出警告，打算在大选结束后才推出反制措施。

为免情况恶化，奥巴马决定不对俄罗斯采取报复行动，只是先后4次发出严厉警告，叫普京政府不要太过份。一名高级官员称：“我们当时以为，不管大选结果如何，我们在选举结束后?有充裕时间作出反制措施。”不过，特朗普当选令许多人感到意外。直到去年12月底，奥巴马才采取行动，驱逐35名俄罗斯人出境。

结果，特朗普在大选中出人意表地取得胜利，当选成为总统。奥巴马政府内有人后悔不早点作出强硬反应，但后悔已经太迟。



免费试阅14天