旗下公司鞋款涉侵权 法官下令伊万卡出庭作供

（联合早报网讯）美国总统特朗普的女儿、现任白宫顾问伊万卡旗下公司其中几款鞋的设计，被指侵犯意大利名牌鞋设计商Aquazzura的版权。纽约地方法院法官周五下令，伊万卡必须出庭作供。

据星岛日报报道，提出诉讼的是意大利 Aquazzura Italia SRL 公司，指控伊万卡和她的 IT Collection LLC 公司侵权。伊万卡本来透过代表律师向法庭申请，避免亲自出庭申述及答辩，但法官驳回这项要求。换言之，伊万卡必须亲自出庭。

总部设在恴大利佛罗伦斯的 Aquazzura 去年入禀纽约曼克顿地方法院，指伊万卡的公司所推出的“Hettie”高跟鞋款，与该公司设计的“Wild Thing Shoe”几乎一模一样，包括颜色、形状和鞋跟的穂都极之相似。

“Wild Thing Shoe”是 Aquazzura 最受欢迎的产品之一，每对售价高达785美元（逾6千港元），但“Hettie”每对只卖130美元（约1千港元）。 Aquazzura 没有透露向伊万卡的公司索偿多少。

主审女法官福里斯特说，伊万卡必须出庭，亲自回答控方所提出的问题，整个过程不会超过两小时。法官认为，这是伊万卡的专业责任。双方可以协商大家都同意的日期和地点，或许在10月底，可以迁就伊万卡在华盛顿进行。

伊万卡的代表律师指出，伊万卡从来没有直接参与那些鞋款的设计，加上她目前有公职在身，不适而出庭作供，但法官不接受这些理据，因为那些鞋款若不是得到她同意，根本不会推出。

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