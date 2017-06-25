英国会遭网络攻击 暂停电邮系统

（联合早报网讯）英国国会发生网络系统遭攻击事件，英国当局已经展开调查。

据中时电子报报道，英国国会今天以书面声明的方式证实，当地时间周六发现到有“未获授权的意图要进入国会议员的使用者帐户”，国会除了持续在调查事件，也会进一步采取措施来确保电脑系统的安全。

事发后英国国会全面暂停所有议员和职员登入国会的网络以及电子邮件系统，以保护整个系统的安全。自由民主党议员Chris Rennard今天在推特上表示，如果有重要联络事项，应透过手机简讯联系，因为国会议员的电子邮件无法远端操作。

英国国会成为网络攻击的目标，引发各界高度瞩目。目前尚不清楚这起网络攻击事件有多少人受到影响以及损害程度如何，包括英国国家网络安全中心以及国家犯罪机构已就事件展开调查。

上周英国《泰晤士报》(The Times)曾报道称，在俄罗斯骇客取得一些英国官员的资讯后，包括英国内阁阁员、大使以及资深警察的密码遭人放上网络销售。该报道指出，被披露的资料数量庞大，包括英国国会议员和职员、7千个警察机构执法人员以及逾千个驻外机构官员等的私人登入帐号密码。

纽约时报报道称，英国国家网络安全中心表示，在获知有关情况后，将重新制定政府部门针对网络安全的指引。

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