韩美首脑会谈在即 文在寅外交首战或“正面突破”

（联合早报网讯）韩国总统文在寅将于29日在美国华盛顿与美国总统特朗普举行会晤，这是文在寅就任后首次登上国际外交舞台。这不仅仅是韩美两国元首的首次会面，也是外界评估韩国今后在国际舞台上将发挥何种作用的重要尺度。

据韩联社报道，值得关注的是，韩国政府换届不过40多天，特朗普就任也仅四个多月，正处于起步阶段的韩美新政府在对外政策具体基调和工作班底尚未构建完毕的情况下，此次会面相当部分将依靠两位领导人的个人能力。尤其是，在此次会面后，双方能否摩擦出“新的火花”对今后两国关系的整体走向起到关键作用。

不少观点认为，两位首脑的外交风格截然不同。文在寅重视一贯的原则和目标，善用正面突破的方式，而特朗普则善于根据情况随机应变。由此，在此次首脑会谈上，针对朝核问题或“萨德”反导系统以及韩美自贸协定等敏感问题，双方有可能出现意见分歧。不过，若双方形成重新确认韩美同盟的基本价值、共享战略利益的关系，两位元首的个人关系也可自然形成。

有观点认为，在此次韩美首脑会谈上，特朗普或将在解决朝核问题方面谋求有意义的成果视为当务之急。因此特朗普难以对文在寅采取过于攻击的态度。从这个角度来看，特朗普将邀请文在寅在白宫共进晚餐，引人关注。据悉，特朗普就任总统后，似乎未正式邀请过外国元首在白宫共进晚餐。美方此举的目的或在于通过对韩示好，以促会谈形成友好氛围，最终获得双赢的成果。所以多数观点认为，在讨论“萨德”和自贸协定等敏感问题时，双方可能会看到就有关问题存在意见分歧，但双方在共同解决问题的大框架内努力形成共识。

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