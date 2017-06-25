日本加强介绍国内冷门旅游景点

（联合早报网讯）共同社报道，到日本的外国游客半数以上都会到访东京，为使从东京向地方的旅游人数增加，东京都与东日本大地震及熊本地震的灾区等携手，加强在网上介绍连接东京和地方的旅游路线，旨在激活游客较少的地方的经济。

目前，东京都已与17个县合作制定路线，预计今年内会扩至九州全部地区，并有意进一步向全国各地依次扩大。

据报道，去年到日本的外国游客人次创历史新高，达2403万人次。东京都统计，到访东京的有约1310万人次。东京之外，游客们偏爱大阪和京都等旅游资源丰富的“黄金路线”，以及北海道、冲绳等，而如何引导游客流向其他地区成为一大课题。

东京都从2015年起，为支援地震灾区重建与东北六县合作，去年起加入灾区熊本和大分两个县，及以游客较少的广岛为中心的中国地区与被海洋环绕的四国地区合计九县分别展开合作，在网上设置专门网站，介绍便利的交通方式及富有魅力的旅游景点。

具体来看，有从机场进入东京后前往各县周游的三天左右计划的提案。在航空和铁路各公司的协助下，关于路线和路程时间也有详细的说明，还翻译成英语、中文、韩语等语言，及刊登赴日游客的体验记。

日本政府十分支持赴日游客向地方分散。2015年起开展的“广域观光周游路线”项目中，就把地方的旅游胜地结合起来设置路线，并提供了部分宣传费用等。当局也定下目标，希望2020年赴日游客数量能达2500万人次，及2024年达3000万人次。

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