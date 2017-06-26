日本计划在F35战机上配置空对地导弹

（联合早报网讯）日本政府计划在最新购入的F35隐形战斗机上，配备可作为远距离攻击用的空对地导弹。

日本新闻网报道，日本政府已订购了42架F35战机。这种战机具有很高的隐形性，从今年年底开始，陆续交付航空自卫队使用，以取代即将退役的F4战机。

第一架F35战机将在今年年底前部署到日本东北地区青森县的三泽基地。

日本航空自卫队目前拥有空对舰导弹，但没有空对地导弹。空对地导弹的射程为300公里，日本政府计划在F35战机上配置这种空对地导弹，以强化离岛防卫和对敌方基地实施先发制人的攻击。

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