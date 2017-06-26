新西兰改革地震委员会机制提高理赔效率

（联合早报网讯）新西兰总理英格利希说，新西兰政府将对地震委员会机制进行改革，加快地震理赔速度。

新西兰财长乔伊斯和主管地震委员会的内阁部长布朗利26日在一份声明中说，地震委员会机制适用于自然灾害对投保住宅造成的损失，拥有商业保险的理赔申请人应通过私营保险机构向地震委员会提出理赔申请。

声明说，理赔申请人通过私营保险机构向地震委员会提交申请，有利于地震委员会和私营保险机构更有效地进行合作，在自然灾害发生后加快理赔过程。

根据改革计划，地震委员会向受灾居民提供的赔付上限从10万新西兰元增长至15万新西兰元。同时，地震委员会不再为受灾居民住宅内财物损失提供赔偿。

新西兰地震委员会成立于1945年，成立之初同时承担战争赔偿责任，后来演变成专门承担包括地震在内的自然灾害保险、研究和培训的部门，是新西兰重大自然灾害灾后处置的“国家队”。

在这一机制下，新西兰居民通过商业保险公司购买房屋火灾险，其中作为自然灾害险的部分转入地震委员会主管的国家灾害基金，在自然灾害发生后为居民进行赔付。

新西兰政府2015年就地震委员会机制公开征询意见，根据反馈制订改革方案。新西兰政府将在2017年末至2018年初向议会提交地震委员会改革法案。

免费试阅14天