调查：在韩移民者最想从事翻译教书

（联合早报网讯）韩国职业能力开发院的调查显示，在韩居住的女性移民者最向往的职业是翻译家和外语教师。

韩联社报道，韩国职业能力开发院高级研究委员李南哲今天（27日）发表有关女性结婚移民者论文。

其论文针对居住在韩国的203名女性结婚移民者进行了问卷调查。结果显示，55.7%的受访者表示今后希望当翻译或外语教师，12.8%表示愿成为美容师、婚礼策划师、高尔夫球童、餐厅服务员等。

统计显示，23.6%的受访者无业，至于其理由依次为“为养育子女”（35.5%）、“无合适的工作岗位”（34.5%）、“韩语不流利”（14.3%）等。

50.7%的受访者有接受过职业培训的经验，主要包括烹调或美容等服务领域（31.1%）、电脑或信息通信领域（22.3%）的培训。

该研究委员最近还针对22名结婚移民者进行深层采访。结婚移民者们表示，难找工作是因为韩语不流利、无法证明学历等原因，在农村居住的结婚移民者还表示，因为交通不便去职业培训机关也有困难。

李南哲建议，结婚移民者的就业环境非常恶劣，而经济困难对夫妻关系和养育子女等带来负面影响。因此，有必要为多元文化家庭构建结婚移民者数据库，开发多样的职业培训项目，提供系统的就业咨询等。

免费试阅14天