希盟就领导人人选达致协议

（联合早报网讯）马来西亚反对派希望联盟（希盟）自前首相马哈迪领导的土著团结党加盟后，各成员党就对该由谁出任联盟最高领导人相持不下。各党经过多番协调后已达致协议。

希盟秘书处总协调赛夫丁昨天接受《马来邮报在线》访问时透露，土团党同意由公正党主席旺阿兹莎出任希盟主席（President），民主行动党、公正党与诚信党则同意土团党总主席马哈迪担任希盟名誉主席（Chairman）。

赛夫丁说，希盟各党仍在商讨领导层的架构，不过土团党主席慕尤丁已同意让步而由旺阿兹莎出任希盟主席。他说，名誉主席与主席将分担领导希盟的责任，主席也将成为希盟的协调员。

他说：“我们也在探讨由名誉主席领导希盟最高理事会，主席负责推动改革议程的建议。希盟领导层架构与希盟首相人选或影子内阁无关。”

土团党加盟后，在希盟主席人选问题与公正党、诚信党及民主行动党意见分歧，导致希盟领导层架构至今无法出炉。土团党之前坚持其总主席马哈迪与主席慕尤丁，分别出任希盟名誉主席及主席，公正党顾问安华及主席旺阿兹莎则出任顾问及名誉副主席。

公正党、诚信党及民行党则主张旺阿兹莎担任希盟主席，慕尤丁、诚信党主席莫哈末沙布及民行党秘书长林冠英出任希盟副主席。

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