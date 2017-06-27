洛杉矶宣布建成大功率太阳能屋顶

（联合早报网讯）美国洛杉矶官员26日宣布，新建成的韦斯特蒙特太阳能屋顶项目将为当地近5000户居民提供再生能源，是全球功率最大的太阳能屋顶项目之一。

据新华社报道，该项目位于洛杉矶市南部约40公里的圣佩德罗，配备了五万多块太阳能板，面积超过20万平方米，功率达16.4兆瓦。

洛杉矶市长加切蒂说：“在洛杉矶，可持续是一切（工作）的中心，这意味着需要大幅增加对太阳能和可持续能源的投资……华盛顿把头埋在沙子中，我们则在自己的城市与气候变化斗争，韦斯特蒙特太阳能屋顶项目正是我们承诺一个可持续未来的强有力证据。”

据悉，该项目将加速实现“市长可持续城市计划”的多个目标，其中包括增加再生能源使用和削减煤电使用等。

“市长可持续城市计划”是洛杉矶在未来20年内实现环保、经济繁荣和就业机会均等目标的路线图。

美国总统特朗普宣布美国退出《巴黎协定》后，加切蒂等60多个美国市长表示，将接受、尊重和恪守对《巴黎协定》所定目标的承诺。加切蒂24日在迈阿密举办的第85届美国市长大会上重申了这一目标。本月早些时候，加切蒂还与长滩市长加西亚宣布在圣佩德罗湾港实现零排放目标。

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