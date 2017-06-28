美将中国列为人口贩卖最严重国家

（联合早报网讯） 美国国务院周二公布的人口贩卖报告将中国、伊朗、朝鲜和叙利亚等国并列，划归为世界上人口贩卖和强迫劳工情况最为严重的一类国家。

这份《2017年人口贩卖报告》把中国从去年的“第二类观察名单”中降级到第三类。报告说，中国没有达到“杜绝人口贩卖工作的最低标准，也没有为此做出重要努力”。

美国国务卿蒂勒森说： “朝鲜依靠强制劳役作为非法收入来源，有关行业包括建筑业、采矿业和食品加工业。估计被强制工作的海外朝鲜劳工有5万到8万人，他们大部分在俄罗斯和中国，很多人每天工作20小时。”

朝鲜的海外劳工不能直接获得报酬，朝鲜政府每年从他们的工作中攫取了数千万美元的收入。蒂勒森说，中国是强制劳役的“帮凶”。

他说：“负责任的国家根本就不能允许这样的情况继续下去，美方继续呼吁那些通过强制劳役安排使用朝鲜劳工的国家把这些人送回国。负责任的国家也必须采取更进一步的措施。中国在今年的报告中被降到第三类国家级别，部分原因是因为中国没有认真采取措施结束自己在人口贩卖中的关联，包括在中国的被强制劳役的朝鲜工人问题。”

美国《保护人口贩运受害者法》规定，被列为最低标准且没有做出显著改善的第三类国家，可能在接受外国援助方面受到美国的制裁。中国2014至2016年连续三年被列入第二类观察名单。

在这份报告公布之前，中国外交部发言人陆慷在周二的记者会上反驳美国对中国人口走私问题的批评。

他说： “中方坚决反对美方根据它自己的国内法对别国打击拐卖人口的工作说三道四。我们始终认为，拐卖犯罪是世界各国面临的一个共同的犯罪问题，世界上任何国家都不可能独善其身。我们愿意与各国一道在相互尊重的基础上加强合作，携手打击拐卖人口犯罪。”

美国将中国列为人口贩卖问题最严重的国家可能进一步加深两国间的紧张关系。特朗普总统希望在朝鲜核问题上得到中国国家主席习近平的支持，但他最近在推特上表示，中国在这方面的工作没有取得成效。

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