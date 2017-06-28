纽约曼哈顿地铁脱轨致34伤

（联合早报网讯） 美国纽约市曼哈顿地铁27日发生脱轨事故，造成34人轻微受伤。

截至当天中午，所有被困乘客已被救出。事故导致曼哈顿四条地铁线路运行中断。

据美国广播公司（ABC）报道，当天上午10时左右，曼哈顿哈林区（Harlem）125街车站附近，一列向南行驶的A线地铁脱轨，两节车厢撞到隧道墙壁。由于事故发生后隧道中有烟雾，34名伤者中有一部分人因吸入烟雾而受到伤害。

消防人员认为，散落在地铁轨道上的一些垃圾在事故中偶然起火，导致隧道中产生烟雾。有17名伤者到附近医院接受治疗。

受事故影响，数列地铁列车被困在隧道内。《纽约时报》援引纽约市消防局官员尼格罗的话说，事故发生后共有大约800名乘客被困在地铁隧道中，经过一个多小时的救援，这些人已全部被救出。

目前事故原因尚未查明。据福克斯新闻（FOX）报道，纽约大都会运输管理局（MTA）主席勒霍塔说，这次事故“不像是由设备故障引起的”。他透露，在9时半至10时之间，事故车辆的紧急制动器被人打开，但目前还不清楚是谁这么做。

《纽约时报》认为，近年来公众巨大的出行需求与设施老化之间的矛盾困扰着纽约地铁，这次事故加剧了人们对“脆弱的”纽约地铁系统的担忧。纽约州州长科莫此前曾呼吁，采取紧急措施改善纽约地铁设施老化问题。

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