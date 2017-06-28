泰东北佳肴潜藏致癌寄生虫

（联合早报网讯） 研究员发现，泰国东北部一道颇受欢迎的传统菜肴Koi-Pla潜藏致癌寄生虫，可能会导致肝癌。

Koi-Pla是用切碎的生鱼与香料混合的一道菜，泰国东北部依善地区（Isaan）的人们经常会食用这道菜。

据报道，很长时间以来，生活在依善地区的人们患肝癌的比例异常高。该地区男性癌症患者中，超过一半患的是肝癌，而罪魁祸首就在用来制作Koi-Pla的淡水小鱼。更具体地说，是它们身上的寄生虫。

当地的医生正在帮助人们了解食用这种鱼的潜在危险，且似乎已初见成效。

报道指出，一些地区的感染率过去高达80%，现在已经下降。据了解，年轻人会先把这道菜煮熟后再食用，然而一些年纪较大的人却比较固执，不愿改变习惯。

研究员呼吁人们改变环境，让鱼更干净，以减低感染风险。

据悉，寄生虫会攻击人体内的胆管（bile duct），造成细胞发炎。较严重的细胞发炎情况可能恶化为肝癌。大多数受寄生虫感染的人都不会出现任何症状，但一些人会在几年后患上肝癌。

由于肝癌症状较迟才出现，因此患者一般要到较末期才被诊断出患癌。多数患者在被诊断出患上肝癌的半年至一年内去世，五年后的生还者等于零。

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