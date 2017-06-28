六人因与IS有关在西英德三国被捕

（联合早报网讯） 据俄罗斯卫星网报道，西班牙内政部28日在推特上发布消息称，六人因与恐怖组织伊斯兰国有关联，分别在西班牙、英国和德国被拘捕。

报道指出，其中四人是在帕尔马市（巴利阿里群岛）被捕，另有两人分别在英国和德国被捕。

西班牙《国家报》（El Pais）援引警方和法院消息人士的话报道说，嫌疑人是在西班牙、英国和德国联合反恐行动期间被拘捕的。

消息人士向该报透露，一些嫌疑人相互间有联系。被拘捕者涉嫌与伊国组织有联系，并涉嫌招募、宣传散布以及向叙利亚和伊拉克派遣武装分子。

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