新网络勒索病毒冲击扩大

（联合早报网讯） 席卷欧洲和美国的新网络病毒蔓延到亚洲，影响了港口运营商并中断了政府的系统，大型谷物贸易商也在受影响企业之列。

彭博社引述要求匿名的知情人士说，中粮国际受到了此轮网络攻击的影响，停止了日内瓦交易部门的部分农业大宗商品交易。一些公司暂停阿根廷Rosario港口的谷物业务。Archer-Daniels-Midland Co.表示，小部分电脑受到冲击，不过业务经营正常。

实施最新攻击的病毒名叫Petya病毒，黑客要电脑用户为每台中毒电脑支付300美元等值加密货币的赎金，以使系统得到解锁。先是基辅的政府网络系统突然遭到了攻击，接着包括俄罗斯石油公司和广告商WPP Plc在内的一些企业及切尔诺贝利核电站的运营因受到攻击而陷入了瘫痪。

据卡巴斯基的分析师说，截至北美27日中午大约2000用户受到攻击，俄罗斯和乌克兰的机构受影响最大。

俄罗斯石油公司在一份声明中说，它通过切换到“备份系统管理生产”，避免了“黑客攻击”造成“严重后果”。

马士基发言人Concepcion Boo Arias表示，受网络攻击的影响，公司的IT系统宕机。印度航运部门发言人Neeta Prasad在电话中说，孟买附近由马士基经营的印度最大集装箱运营设施Jawaharlal Nehru Port Trust已经受到了病毒感染，一个码头已经停止运营。

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