研究：泰国三分之一人口处于负债状态

（联合早报网讯）泰国国家银行（央行）经济研究院最新公布的一份研究报告显示，泰国家庭负债水平高居亚太区第三，全国1/3人口处于负债状态，就连刚刚就业的年轻人也有近半数成了负债一族。

这份基于大数据的研究报告显示，截至去年第三季度泰国家庭债务占国内生产总值的比率为71.2%，在亚太地区仅次于澳大利亚的123%和韩国的91.6%。

中国新闻社引述报告说，按照泰国6900万总人口计算，全国1/3民众背有体系内负债，人均债务约15万泰铢（6123新元）。这其中尚未包括教育贷款、合作社贷款以及体系外债务（高利贷）。

报告称，泰国负债人口总数从2009年开始持续增加，人均负债额也不断攀升。尤其令人担忧的是，接近一半的刚走上工作岗位的年轻一族就背负了债务，而年龄在60岁至80岁之间的退休老人负债额并未出现明显的减少。

在负债类型方面，用于个人信贷而产生的负债额占比最高，达到17%，汽车和信用卡信贷负债占比为9%，房贷占比仅为4%。

研究还发现，新入职年轻人的不良贷款比例最高，在1930万负债人口中，有1/5年龄在29岁的年轻人存在不良信贷记录。专家担忧，这可能会对金融系统的稳定带来风险。另外，由于信用欠佳，这些年轻人日后申请房屋、汽车等贷款的难度也会增加。

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