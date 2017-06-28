到菲律宾的中国游客大幅度增长

（联合早报网讯）菲律宾已经成为最受中国游客欢迎的旅游目的地之一，中国游客前所未有地增长，菲律宾国家旅游局北京办事处旅游官员任珍妮28日在天津称，从2016年增长幅度38%到仅今年第一季度就增长31%。

菲律宾国家旅游局28日在天津举办了一场主题为“感受菲律宾”的媒体见面会。向天津民众推介菲律宾迷人的海岛风光，绚丽夺目的水下世界和五光十色的民族文化。

中国新闻社引述菲律宾国家旅游局提供的数据说，去年菲律宾接待境外游客中，中国已超过日本成为第三大游客来源地，访菲游客总数为67.57万人次，同比增长37.7%，增幅最快。

自去年第四季度以来，中菲两国关系持续发展，直飞航班增加等利好消息不断，中国赴菲律宾出境游出现了井喷式增长。同时借着2017年1月环球小姐大赛在世界掀起的高潮，以及刚刚过去的中国东盟旅游合作年在马尼拉成功举办的春风，赴菲旅游再次引爆，成为中国出境游的热点。

菲律宾旅游局北京办事处相关负责人表示，今后会加大在北京以外的二三线城市的宣传力度，继续优化产品和服务，以便更好地满足中国游客的需求，提升游客体验度和满意度。菲律宾计划年内出台更多针对中国游客的签证简化政策，以达到年吸纳中国游客100万的目标。

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