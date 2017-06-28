新网络病毒源头锁定为乌克兰一家会计软件公司

（联合早报网讯）美国微软公司、网络安全分析专家和乌克兰警方指出，侵扰全球的国际黑客事件可以追踪到乌克兰一家名为M.E.Doc的会计软件生产商。

乌克兰警方的网络犯罪部门周二晚些时候表示，M.E.Doc的软件升级包无意中包含了病毒。微软在一篇博客中表示，最初的感染“似乎与涉及乌克兰公司M.E.Doc的软件供应链威胁有关”，并且有证据表明一些主动感染是从该软件公司的更新开始的。

彭博社引述网络安全公司“火眼”（FireEye）的高级经理约翰·米勒（John Miller）发出的一封电子邮件说：“此次黑客攻击使用的一个感染载体是M.E.Doc软件。”卡巴斯基实验室的首席安全专家亚历克斯·戈斯蒂夫（Aleks Gostev）也表示，M.E.Doc似乎是恶意软件的来源。

M.E.Doc没有回应记者寻求评论的请求。该公司在社交网站面簿上说，“大型反病毒公司”已经对其软件进行了筛查，病毒传播不是该公司的责任。M.E.Doc表示，像其他受害者一样，其服务也受到黑客攻击的影响，正在努力恢复。

此轮黑客攻击周二从乌克兰的政府系统开始爆发，运营中断的公司包括俄罗斯石油公司、广告公司WPP Plc.以及切尔诺贝利核设施。莫斯科网络安全公司Group-IB表示，最初俄罗斯和乌克兰的80多家公司受到影响。黑客攻击迅速从俄罗斯和乌克兰蔓延到欧洲，并进入美国和亚洲。

集装箱船运公司马士基（A.P. Moller-Maersk A/S）是重灾区之一，已经关闭了全部系统，并在评估全面影响。该公司在基辅发布了一份招聘公告，招募熟悉M.E.Doc软件的人。

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